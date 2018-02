Kim Jong-un kutsus Lõuna-Korea presidendi endale külla

Kutse esitas Moonile Kimi õde Kim Yo-jong ja selles märgitakse, et Põhja-Korea liider on valmis kohtuma Lõuna-Korea presidendiga niipea kui võimalik.

Lõuna-Korea president Moon Jae-in oma abikaasa Kim Jung-sookiga (all ees) ning Põhja-Korea tseremoniaalne riigipea Kim Yong-nam ja Põhja-Korea liidri Kim Jong-uni õde Kim Yo- jong.

Moon kohtus Kim Yo-jongiga ja Põhja-Korea vanaldase tseremoniaalse riigipea Kim Yong-namiga Sinises Majas. Tegu on kõrgeima Põhja ametnikuga, kes kunagi Lõunasse läinud. «Erisaadik Kim Yo-jong edastas isikliku kirja oma vennalt ja selles avaldas ta soovi parandada Koreade-vahelisi suhteid,» ütles Mooni esindaja Kim Eui-kyeom.

Kim Jong-un olevat õe vahendusel pakkunud, et Moon on Põhja-Koreasse oodatud talle sobivaimal ajal. Lõuna-Korea president ei võtnud pakkumist koheselt vastu ja rõhutas hoopiski tingimuste loomise vajalikust, et Pyongyang ja Washington saaksid läbirääkimistelaua taha istuda.