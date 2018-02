Šiauliai keskväljakul lammutatakse Nõukogude sõdurite mälestusmärk

Linn sõlmis sel nädalal firmaga Šiauliai Plentas 6,5 miljoni euro suuruse lepingu keskväljaku renoveerimiseks, kuid see ei hõlma mälestusmärgi all olevat ala.

Nõukogude-aegsel obeliskil on kiri, et see on pühendatud Nõukogude sõduritele, kes hukkusid aastatel 1941-1945 sõjas. Umbes 50 Nõukogude sõdurit on sinna maetud.