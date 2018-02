Süürias hukkus kokkupõrgetes režiimivägedega üle 30 džihadisti

Režiimiväed teatasid reedel, et on tõrjunud IS-i riismed välja Idlibiga piirnevatest Hama ja Aleppo provintsidest.

Süüria presidendile Bashar al-Assadile lojaalsed väed alustasid detsembris Idlibis pealetungi provintsi kaguosa hõivamiseks, mis on pühasõdalaste rühmituse Hayat Tahrir al-Shami (HTS) kontrolli all. Pühasõdalaste ja ülestõusnute allianss vallutas Idlibi 2015. aastal, kuid sellest ajast saadik on džihadistid asunud provintsis domineerima.