Türgi sõjalaevad peatasid Itaalia firma puurtorni teel Küprose vetesse

Küprose välisminister Ioannis Kasoulides ütles rahvusringhäälingule RIK, et puurtorn katkestas teekonna Küprose lõunaosa vetesse ja jäi ootama ENI-lt suunised. Tema sõnul on Küprose võimud firma ja Itaalia valitsusega ühenduses.

Puurtorn oli teel uurimisjärgus puurkaevu Block 3 juurde Küprose kaguranniku vetes, kus ENI-l on litsents viia süsivesinike leidmiseks läbi merepõhjauuringuid.

Küpros teatas neljapäeval, et ENI ja selle partner, Prantsuse energiafirma Total on avastanud potentsiaalselt suure gaasimaardla saarest lõunas.

Türgi on vastu puurimisele Küprose vetes, väites, et see rikub Küprose türklaste õigusi saare maavaradele.