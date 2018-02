Trump kutsus demokraate oma luurememo avaldamiskõlbulikuks tegema

«Ütlesin neile, et see tuleb ümber teha ja mulle sobival kujul tagasi saata,» säutsus Trump.

FBI ja justiitsministeerium hoiatasid samuti memo avaldamise eest, öeldes, et see sisaldab tundlikke andmeid, mis kahjustaksid muu hulgas luureandmete kogumise viise. Samal põhjendusel olid mõlemad vastu ka vabariiklaste memo avaldamisele.

Demokraatide koostatud märgukirja eesmärk on tõrjuda väiteid, nagu oleks Föderaalne Juurdlusbüroo eksitanud kohut, mis teostab järelevalvet välismaale suunatud luuretegevuse suhtes, ning et FBI ja justiitsministeerium on oma võimu kuritarvitanud.

Salastatud materjalidel põhinevas neljaleheküljelises memos väidetakse, et FBI kasutas küsitavaid põhjendusi, et saada FBI ja justiitsministeeriumi juhtidelt luba jälgida Trumpi endist välispoliitikanõunikku Carter Page'i, kel olid ulatuslikud kontaktid venelastega.

Trump süüdistas omakorda justiitsministeeriumi juhtkonda ja FBI-d tema valimiskampaaniat puudutava juurdluse politiseerimises demokraatide kasuks. Trumpi sõnul ilmneb vabariiklaste koostatud FBI- memost, et FBI-d ja välisluuret kontrollivat kohut FISA on kasutatud ära 2016. aasta valimiskampaania mõjutamiseks.

Demokraatide hinnangul annab vabariiklaste memo juurdlusest vale pildi, sest selles on fakte oma seostest lahutatud ja isegi võltsitud. Demokraadid on öelnud, et nende märgukirja eesmärk on loodud pilti korrigeerida ja asjad konteksti asetada.