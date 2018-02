Türgi kaotas laupäeval Afrini-operatsioonil 11 sõdurit

Türgi alustas 20. jaanuaril Afrinis sõjalist operatsiooni kurdi rahvakaitseüksuste (YPG) vastu, toetades endale lojaalseid Süüria ülestõusnuid õhurünnakute ja maavägedega. Operatsiooni eesmärk on tõrjuda YPG Afrinist välja ja anda piirkond Süüria ülestõusnute kontrolli alla.

Ankara peab YPG-d Türgis ja Põhja-Iraagis tegutseva separatistliku Kurdistani Töölispartei (PKK) haruks ja sellena terrorirühmituseks.

Afrini-operatsiooni veriseim päev oli Ankara jaoks seni 3. veebruar, kui hukkus seitse Türgi sõdurit, neist viis rünnakus tankile.

«Praeguses järgus saame öelda, et kahest helikopterist üks tulistati alla. Meil on kaks märtrit,» ütles Türgi peaminister Binali Yildirim telepöördumises. Yildrimi sõnul oli helikopter Afrini enklaavis missioonil.

Türgi sõjavägi teatas hiljem täpsustamata, et veel üheksa sõdurit hukkus eraldiseisvates vahejuhtumites. Lisaks sai 11 sõdurit vigastada, teatas armee.

USA toetusega Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) pressiesindaja Mustefa Bali ütles Twitteris, et helikopter sai tabamuse Afrini loodeosas Rajo piirkonnas Türgi piiri lähistel. YPG moodustab SDF-is peamise lahingjõu.

Türgi ametlik uudisteagentuur Anadolu teatas aga, et kopter sai tabamuse riigi lõunaprovintsis Hatays ja erauudisteagentuur Dogan teatas, et võimud püüavad jõuda selle rusudeni Kirikhani piirkonnas.

Helikopteri allatulistamisest teatas varem ka president Recep Tayyip Erdoğan, jättes ütlemata, kes selle toime pani. «Loomulikult sellised asjad juhtuvad. Me oleme sõjas. Me kanname kaotusi, aga me tekitame kaotusi ka teisele poolele,» ütles president telepöördumises, tõotades panna kopteri allatulistajad «maksma palju kõrgemat hinda».

Erdoğan ütles ka, et Türgi väed ja nende liitlased on alates operatsiooni algusest neutraliseerinud 1141 «terroristi». Selle all pidas ta lisaks hukkunutele silmas ka vangi langenuid ja haavatuid. Sõltumatut kinnitust sellele arvule ei ole.

Yildirim ütles varem, et Türgi ei alustanud operatsiooni Afrinis sõja alustamiseks või mõne teise riigi territooriumi himustamise tõttu. «Vabandage mind, kuid ükski riik ei ignoreeriks terroriorganisatsiooni enda kõrval kasvajana levimas.»

Peaministri sõnul on tegemist ohuga, millega Ankaral on õigus «võidelda rahvusvahelise ja siseriikliku õiguse alusel».

Erdoğan on ähvardanud laiendada operatsiooni Afrinist itta Manbijile ja teistele kurdide käes olevatele aladele.

Türgi on seisukohal, et Manbiji ja teiste piirkonna linnade algne araabia elanikkond on seitse aastat kestnud Süüria kodusõja tulemusena kahanenud kurdide kasuks. Manbiji vallutas 2016. aastal äärmusrühmitusel Islamiriik (IS) SDF.