Pence: USA ja Lõuna-Korea vahel ei ole Põhja-Korea osas erimeelsusi

USA asepresident Mike Pence kinnitas laupäeval teel kodumaale Lõuna-Koreast, kus ta esindas Pyeongchangi olümpiamängude avatseremoonial Ühendriike, et Washingtoni ja Souli vahel puuduvad Põhja-Korea küsimuses erimeelsused.

Pence ütles asepresidendi lennukis tagasiteel USA Alaska osariiki ajakirjanikele, et lahkus Aasiast "julgustatuna, et me jätkame väga tihedat koostööd ja hoogustame maksimaalse surve kampaaniat" Põhja-Korea vastu.