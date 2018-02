Teherani vanglas suri topeltkodakondsusega professor

New Yorgis tegutseva Iraani Inimõiguskeskuse teatel oli Seyed-Emami Teherani Imam Sadeqi ülikooli õppejõud ja Pärsia Looduspärandi fondi tegevdirektor.

«Uudis mu isa lahkumisest on uskumatu,» kirjutas Seyed-Emami poeg Ramin Seyed-Emami, kes on tuntud laulja. «Nad väidavad, et ta sooritas enesetapu. Ma ei suuda seda siiani uskuda.»