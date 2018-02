Toronto aednikust sarimõrvar peitis ohvrite säilmed lillepottidesse

Politsei usub, et mõrvaril oli iga meesohvriga omamoodi suhe, mõned neist seksuaalsed. 66-aastast Bruce McArthurit kahtlustatakse viie mõrva sooritamises ja ohvrite säilmete peitmises Toronto taimede pottidesse. «Usume, et on rohkem ohvreid,» ütles detektiiv Hank Idsinga. «Mul pole aimugi, kui palju neid on.»