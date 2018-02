Video: Trumpi evangeelne nõustaja: inimesed vajavad usku, mitte gripivaktsiini

Trumpi usukomitee liige Gloria Copeland ütles algselt 31. jaanuaril postitatud videos järgijatele, et gripihooaega pole olemas. «Meil on pardihooaeg ja hirvehooaeg, aga meil pole gripihooaega,» märkis Copeland.

Copeland asutas ligi 50 aasta eest koos oma abikaasaga Kenneth Copeland Ministries’i (KCM). Tegu on kirikulaadse organisatsiooniga ja sel on harusid muuhulgas Ladina-Ameerikas, Aafrikas ja Aasias.

31. jaanuaril postitatud videos, mida on nüüdseks vaadatud ligi 250 000 korda, jätkas Copeland gripisümptomitega inimeste eest palvetamisega. «Ja ärge võtke vastu ähvardusi, nagu «Kõik haigestuvad grippi!», Me oleme juba oma gripivaktsiini saanud. Tema kandis meie haigusi. Seisame selle peal,» ütles Copeland videos.

«Jeesus tegi meile isiklikult gripivaktsiini. Ta lunastas meid gripist ja me võtame selle vastu,» lisas Copeland. «Korrake lihtsalt, et teil pole grippi ja te ei saagi kunagi grippi. Vaktsineerige end Jumala sõnaga.»

KCMi Euroopa esindus keeldus videot kommenteerimast. See postitati ka liikumise Suurbritannia kodulehele.

Kenneth Copeand ja Gloria Copeland on Trumpi evangeelse nõukogu liikmed. Nad on välja andnud hulga usuteemalisi raamatuid ja DVDsid. Copelandid elavad miljoneid dollareid väärt häärberis Texases. Läinud aastal ostis KCM endale eralennuki, et selle ministrid saaksid mööda maailma jutlusi pidamas käia.