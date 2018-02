Video: seks, valed ja Instagram - Navalnõi paljastatud skandaal kogub Venemaal hoogu

Oleg Deripaska on Vene miljardär, kes on oma varanduse kokku ajanud metallitööstusest. Ta korraldab pillavaid pidusid Šveitsis Davoses, ta on koostööd teinud Donald Trumpi endise kampaaniajuhi Paul Manafortiga ja tal oli 2000ndatel keelatud USAsse siseneda. Lisaks on tal väga head suhted Kremliga.