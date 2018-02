Heategevusorganisatsiooni süüdistatakse Haitil alaealiste prostituutide tellimises

Haiti suursaadik Suurbritannias Bocchit Edmond sõnas, et on šokeeritud faktist, et Oxfam lubas oma juhtivtöötajatel saarelt lahkuda ilma Haiti võimusid sellest teavitamata.

«Juhtivtöötajale, kes teadis nende kuritegude toimepanemisest ja otsustas neist võime mitte teavitada, on see suur eksimus,» lausus Edmond. «Meil võib siin olla tegu pedofiiliajuhtumiga. See on kuritegu. Prostitutsioon on illegaalne ja me usume, et sellesse olid kaasatud ka alaealised.»

Haiti palus Oxfamil ja Suurbritannial skandaaliga seotud töötajad tuvastada ja anda nad rahvusvaheliste institutsioonide uurimise alla.

Samuti nõudis Oxfamilt selgitusi ka Euroopa Liit ja hoiatas, et vähendab eetilisi norme rikkuvate heategevusorganisatsioonide toetust.

EL teatas, et suhtub oma vabaühendustest partnerite väärtegudesse nullsallivusega.

«Ootame Ofxamilt kiiret ja täielikku selgitust ning oleme valmis vajadusel peatama iga partneri rahastuse, kelle tegevus ei vasta nõutavatele kõrgetele standarditele,» ütles Euroopa Komisjoni esindaja Maja Kocijančič.

Oxfam sai 2011. aastal EL-ilt toetust 1,7 miljoni euro ulatuses.

Oxfami asejuht Penny Lawrence teatas täna skandaaliga seoses ametist loobumisest.

«Toonase programmijuhina tunnen häbi, et selline asi minu valve all toimus ja võtan täielikult vastutuse,» sõnas Lawrence.

Suurbritannia rahvusvahelise arengu minister Penny Mordaunt kohtus täna Oxfami esimehe Caroline Thomsoni ja tegevjuhi Mark Goldringiga. Minister rõhutas, et Oxfam peab näitama moraalset juhtimisoskust, vastasel juhul lõpetab Suurbritannia Oxfami toetamise.

Oxfam sai möödunud aastal Suurbritannialt 35,7 miljonit eurot.

Süüdistuste keskmes on Roland van Hauwermeiren, kes juhtis Oxfami haru Haitil ning varem ka Tšaadis. Oxfam uuris süüdistusi 2011. aastal toimunud väärkäitumisest ning van Hauwermeiren on üks kolmest Oxfami töötajast, kes skandaali tõttu ametist lahkusid. Veel neli vallandati.

«Viimastel päevadel on meieni jõudnud info, et muresid tõstatati personali käitumisest nii Tšaadis kui ka Haitil ning me ei reageerinud neile adekvaatselt,» lausus Oxfami asejuht Lawrence.