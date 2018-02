Iraak: IS-i juht on elus ja asub Kirde-Süürias

«Meil on ümberlükkamatut teavet ja dokumente allikatelt terroriorganisatsiooni seest, et Baghdadi on elus ja peidab end Kirde-Süürias Jazira piirkonnas,» lausus siseministeeriumi luure- ja terrorismitõrje osakonna juht Abu Ali al-Basri täna riikliku päevalehe As-Sabah vahendusel.