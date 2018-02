Hollandi välisminister tunnistas Putiniga kohtumise kohta valetamist

Zijlstra ütles 2016. aasta mais oma erakonna VVD kongressil, et osales energiafirma Shell töötajana kohtumisel Putini maaresidentsis, kus Putin olevat öelnud, et peab Valgevenet, Ukrainat ja Baltimaid «Suur-Venemaa» osaks.

«Kuulsin selgelt Vladimir Putini vastust sellest, mis on tema arusaam Suur-Venemaast,» lausus Zijlstra tollal. «Putin tahab minna tagasi Suur-Venemaa juurde ning tema vastus oli, et sellesse kuuluvad Venemaa, Valgevene, Ukraina ja Baltimaad.»

Zijlstra määrati välisministriks oktoobris ning see tekitas vaatlejates hämmingut, sest tal napib diplomaatilist kogemust. Volkskrant kirjutas, et Zijlstra pooldajad kasutasid kohtumist Putiniga välispoliitilise kogemuse puudumisest tulenenud kriitika tõrjumiseks.

Peaminister Mark Rutte ütles täna, et kuigi kohtumise sisu on tõsi, siis poleks ta tohtinud öelda, et oli kusagil, kus ta polnud. Samas rõhutas Rutte, et pole kaotanud usaldust oma välisministri vastu, sest loo tuum vastab tõele.