Tillerson: USA ja Põhja-Korea otsekõnelusi on liiga vara arutada

Tillerson tegi avalduse päev pärast seda, kui päevaleht Washington Post tsiteeris USA asepresidenti Mike Pence'i ütlemas, et USA ja Lõuna-Korea leppisid kokku, milline saab olema nende diplomaatiline lävimine Põhja-Koreaga.

Pence'i sõnul on Valge Maja valmis maha istuma ja vestlema režiimiga ajal, mil surve jätkub. «Kui tahate läbi rääkida, siis räägime läbi,» tsiteeris Washington Post Pence'i.

Egiptuses viibivalt Tillersonilt küsiti Pence'i avalduse kohta ja ta vastas: «Arvan, et hinnangu andmiseks on liiga vara.»

«Oleme öelnud mõnda aega, et tegelikkuses on Põhja-Korea asi otsustada, millal nad on valmis meiega lävima siiral ja sisulisel moel,» lausus ta. «Nad teavad, mis peab olema vestlemiseks laual.»