Pentagoni eelarve-eelnõu näeb ette kaitsekulutuste järsku tõusu

686 miljardi dollari suurune kulutuste plaan koostati Pentagoni uue riikliku kaitsestrateegia kontekstis ja on teravas kontrastis välisministeeriumi eelarvekavaga, milles nähakse ette kulutuste järsku kärpimist välisabile ja diplomaatiale. Pentagoni 2018. rahandusaasta kaitse-eelarve on 612 miljardit dollarit.

Kaitseminister James Mattis on hoiatanud uue suurriikide konkurentsi eest Venemaa ja Hiinaga ning soovib suurendada relvajõudude isikkoosseisu, võtta kasutusele uued laevad ja relvad ning parandada valmisolekut, samal ajal kui tegutsetakse Euroopas, Lähis-Idas ja Aasias.

Pentagoni kontrolör David Norquist ütles ajakirjanikele, et kuigi USA kaitse-eelarve on suurem kui kaheksal järgmisel riigil kokku, seab 2019. aasta eelarvetaotlus Pentagoni kulutused lihtsalt tagasi õigetele rööbastele, kus need oleksid olnud, kui president Barack Obama administratsioon poleks kehtestanud karme kulutuste lagesid.