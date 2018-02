Trumpi endine abi hoiatas «hirmsa» Pence`i eest

«Kas ma võin seda öelda? Kui iganes halb te arvate, et Trump on, siis Pence paneks teid tõsiselt muretsema,» lausus Manigault eile tõsieluseriaalis «Celebrity Big Brother» oma toakaaslastele.

«Kui Pence presidendiks saaks, siis me anuksime päevi, et Trumpi tagasi saada. Ta on äärmuslik,» lisas endine Valge Maja abi.

«Ma olen kristlane ja armastan Jeesust,» lausus Maningault, «kuid ta arvab, et Jeesus ütleb talle, mida öelda. Ma arvan, et Jeesus ei ole seda öelnud. Jube.»

Tegemist ei ole esimese korraga, mil Manigault on ametist lahkumise järel Trumpi suhtes kriitiline olnud. Varem väitis ta, et Trumpi Twitteri postituste sisu kummitab teda ja hoiatas, et riigi tulevik on tume.