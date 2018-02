Oxfami töötajaid süüdistatakse Lõuna-Sudaanis vägistamises

Oxfami endine kõrge ametnik Helen Evans ütles usutluses telekanalile Channel 4 News, et aastatel 2012-2015 kolmes riigis korraldatud uuring näitas, et 11-14 protsenti organisatsiooni töötajatest on näinud või kogenud seksuaalset rünnakut, ning väitis, et organisatsiooni juhtkond ei ole midagi ette võtnud.