Haigestunud Putin tühistab kohtumisi

«Presidendil on külmetushaigus. Kõik on normaalne. Väljas on ju talv,» ütles Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov täna korraldatud pressikonverentsil ajakirjanikele, lisades, et Putini hääl oli täna hommikupoole kähe, mistõttu ei tee ta avalikke esinemisi, kuid jätkab igapäevaste tööülesannetega.