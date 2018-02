Assange jääb nelja seina vahele

Kohtunik Emma Arbuthnot lükkas tagasi Assange'i kaitsjate väited, et 2012. aastal seoses kautsjonitingimuste rikkumisega välja antud vahistamiskäsk ei ole enam avalikkuse huvides.

«Leian, et kinnipidamine on proportsionaalne vastus, kuigi härra Assange on piiranud omaenda vabadust mitu aastat,» lausus Arbuthnot.