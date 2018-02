Rõbkagate (selline nimi on skandaalile antud meedias) on paisatud kõikjale Vene internetti. Igal päeval avaldab Oleg Deripaska väidetav võrgutaja Dubai basseini ääres poseerides oma värvika karjääri kohta aina enam detaile. Ta on väidetavalt ära võrgutanud vähemalt kuus miljardäri ja Deripaskaga suhtes olnud enam kui aasta.