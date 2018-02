Briti Rahvaste Ühendus arutab Elizabeth II mantlipärija küsimust

BBC teatel toetab kuninganna ise prints Charlesi saamist ühenduse etteotsa. Väidetavalt on ta lausa kokku pannud ka Charlesi kampaaniameeskonna, kelle ülesanne on läbi sõita kõik ühendusse kuuluvad riigid, veenmaks sealseid liidreid, et too on antud ametiposti jaoks sobivaim. Elizabeth II mure on põhjendatud, sest praeguseks on läbi käinud ka võimalus valida ühendusele tseremoniaalne liider, et parandada organisatsiooni demokraatlikke volitusi.