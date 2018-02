USA luurejuhid: Moskva sekkumine ohustab selle aasta valimisi

Luure Keskagentuuri (CIA), Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI), riikliku julgeolekuagentuuri (NSA) ja veel kolme luureameti juhid olid senati luurekomisjonis ütlusi andes ühel meelel, et Moskva püüdlused sekkuda USA sisepoliitikasse on sama ulatuslikud kui 2016. aastal, mil toimusid presidendivalimised.

«Mis puudutab Venemaa mõjutamispüüdlusi, siis lubage mul öelda selgelt - venelased kasutavad seda vahendit, sest see on suhteliselt odav, väheste riskidega, pakub neile nende hinnangul võimalust asja usutavalt eitada ning mis on tõestanud, et sellega on võimalik efektiivselt külvata erimeelsusi,» lausus Coats.