Iisraeli politsei soovitas esitada Netanyahule korruptsioonisüüdistuse

Justiitsminister Ayelet Shaked on öelnud, et kui peaministrile pole esitatud ametlikku süüdistust seaduse rikkumises, siis tal pole tal ka kohustust tagasi astuda.

«Aastate jooksul on minu vastu algatatud vähemalt 15 erinevat järelepärimist ja uurimist. Mõned neist on lõppenud samalaadse politsei soovitusega nagu tänagi. Kõik need katsed ei viinud kuhugi ja ka sel korral ei tule sellest midagi,» oli Netanyahu veendunud.

Netanyahu sarjas juba eelmisel nädalal politseiülemat seoses kõnealuse korruptsioonijuurdlusega. Netanyahu on kogu korruptsioonijuurdluse väitel korduvalt oma süüd eitanud. Valitsusjuht on uurimise all seoses kahtlustustega, et ta sai jõukatelt toetajatelt kalleid kinke ja püüdis sõlmida ajalehekirjastajaga kokkulepet endast soodsa kajastuse tagamiseks.