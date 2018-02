Pildid: Krimmi ja Venemaad ühendava silla ehitusel tehti suur apsakas

Kertši lähedal asuv lahknevus silla kahe osa metallkonstruktsioonide vahel on umbes kaks meetrit pikk ja meeter kõrge. Arvatakse, et selle võis tekitada tehniline valearvestus.

Silla ehitamine on juba ületanud 300 miljardi rubla (neli miljardit eurot) suurust eelarvet, mis on kolm korda enam, kui läks maksma maailma pikima silla ehitamine. 164,8 kilomeetrit pika Shangaid ja Nanjingi ühendav sild Hiinas maksis kõigest 1,2 miljardit eurot.

Silla ehitushanke võitis Stroigazmontaž, mille omanik Arkadi Rotenberg on Vene presidendi Vladimir Putini hea tuttav, koos tegelevad nad ka sambo ja džuudoga. Rotenbergi vara hinnatakse enam kui kolmele miljardile eurole.

2016. aasta detsembris ütles Vene Teaduste Akadeemia vanemteadur Juri Medovar, et Kertši sillal puudub ehitusprojekt ja on ebatõenäoline, et selle konstruktsioon püsima jääb.