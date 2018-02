Juncker: Johnson ajab täielikku jama

«Osa Briti poliitilisest eliidist ei usu tõde ja teeskleb, et ma olen loll, kangekaelne, föderalist. et ma pooldan Euroopa superriiki,» ütles Juncker kommenteerides Johnsoni kõnet. «Ma olen superriigi mõttele äärmiselt vastu. Me pole Ameerika Ühendriigid, me oleme Euroopa Liit, mis on rikas, sest meil on need 27 või 28 riiki.»