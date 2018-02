Ponomarjov: Putin tõstatas mõtte Krimmi annekteerimisest

Ponomarjovi sõnul jälgis Putin murelikult Maidani sündmusi ja mõistis, et tema toetusega riigipea Viktor Janukovõtš on kaotamas.

Ta lisas, et sai 22. veebruaril julgestusteenistuse ohvitseridelt teada, et Putin oleks äärepealt Sotšis helikopteriõnnetusse sattunud.

«Putin pidas seda välismaiste eriteenistuste atendaadiks. Samal päeval põgenes Janukovõtš, mis tekitas Putinis tunde, et ümberringi kihavad vandenõud ja kutsus ööl vastu 23. veebruari kokku kitsa ringi nõupidamise ning püstitas just seal küsimuse Krimmi annekteerimisest,» selgitas Ponomarjov.

«Minu seisukohast on see võtmetähtsusega, see on viis seadustada sõjaline rünnak Ukrainale ja peamine õiguslik alus, millest lähtudes otsustati kasutada Vene väge Ukrainas,» ütles eksiilis elav Ponomarjov riigireetmises süüdistatud Janukovõtši protsessil Kiievis Oboloni kohtus.

Ponomarjov arvas, et kui Vene föderatsiooninõukogu liige Andrei Klišas kirja 28. veebruaril föderatsiooninõukogu istungil ette luges, tekitas see veelahkme. Tema arvates esitati selle alusel antud föderatsiooninõukogu luba kasutada relvajõude Ukrainas kui liitlasriigi ja vennasrahva presidendi palvet takistada sõjaväelist riigipööret ja kaitsta sõbraliku riigi kodanikke.

«Mulle näidati seda, öeldi, et see anti ÜRO sekretariaati ametlikult üle ja seda levitati julgeolekunõukogu istungil. Mind üllatas, et see kiri ei olnud blanketil, sel oli vaid president Janukovõtsi allkiri ja käsitsi kuupäev 1. märts 2014. Kõik muud ametlikud dokumendid, mida ma nägin, olid vastavate vappidega ja blankettide peal, see kiri aga lihtsalt paberilehel ja erines seetõttu muudest,» ütles tunnistaja.