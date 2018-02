Trumpi advokaat maksis pornostaarile omast taskust

Trumpi kauane advokaat Michael Cohen teatas, et president ei ole Danielsile maksmisega seotud ning lisas, et makse oli legaalne. Advokaat keeldus kommenteerimast, miks ta Danielsile maksis ning kas Trump oli sellest tol ajal teadlik.

Coheni kommentaarid on osaliselt vastus järelvalveorgani Common Cause murele, et näitlejale maksmine võis rikkuda kampaaniarahastuse reegleid.