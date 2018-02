Tšehhi ja Slovakkia sõdurid võivad Lätile appi tulla

Kaitseminister ütles, et Tšehhi ja Slovakkia sõdurid ei vahetaks välja ühegi praegu lahingugrupis osaleva liitlasriigi vägesid, vaid lisanduksid pataljoni juurde. Bergmanis ei avaldanud lisasõdurite arvu, öeldes, et selle peavad asjassepuutuvad riigid veel kinnitama.

Pataljoni raamriigi Kanada kaitseminister Harijt Singh kinnitas, et NATO lahingugrupp jääb Lätti nii kauaks kui vaja, edastas Läti kaitseministeerium. Singh toonitas, et lahingugrupi mitmerahvuseline aspekt on strateegiline sõnum, näidates NATO ühtsust ja tegutsemisvõimet.