Trumpiga seotud pornostaar on valmis rääkima

Stormy Danielsina esinev Stephanie Clifford ütles, et Trumpi advokaat Michael Cohn rikkus

nõuet sellega, kui teatas, et maksis näitlejannale 130 000 dollarit vaikimise eest. Selle tulemusena on Clifford valmis rääkima oma kokkupuudetest president Trumpiga. Siiani pole naine kuulujutte suhte kohta kinnitanud ega ka ümber lükanud.

«Kõik on nüüd kehtetu ja Stormy räägib oma loo,» ütles näitlejanna agent Gina Rodriguez.

Aasta alguses kirjutas Wall Street Journal, et Danielsile oli makstud 130 000 dollarit vahetult enne 2016. aasta valimisi, et ta vaikiks ja ei räägiks oma väidetavast suhtes Trumpiga. Trumpiga olevat Daniels seotud olnud 2006. aastal, üks aasta pärast Trumpi abiellumist.

Trump ja Daniels väitsid, et suhet polnud. Siiski avaldas naine kohtumistest informatsiooni 2011. aastal ajakirjas In Touch. Intervjuu avaldati alles hiljuti.

Sel nädalal ütles Cohen New York Timesile, et maksis omast taskust Danielsile vaikimise eest. Avaldust nähakse katsena, millega üritatakse Trumpi ja tema kampaaniat Danielsist distantseerida.

Coheni kommentaarid on osaliselt vastus järelvalveorgani Common Cause murele, et näitlejale maksmine võis rikkuda kampaaniarahastuse reegleid.