Saakašvili: sain kohe Hollandi elamisloa kätte

«Kuigi ta väidab oma postituses, et see võttis aega vaid paar minutit, võib eeldada, et dokumendid selle saamiseks olid juba varasemalt sisse antud, kuna tema abikaasa on hollandlanna ning menetlus oli läbi viidud ja tal tuli vaid sellele järgi minna,» kirjutab Uudiseid Ukrainast Facebooki leht.