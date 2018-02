Geiaktivistist ajakirjanik põgenes Venemaalt

«Ali lahkub riigist 10 minuti pärast. Ta on lennukis koos oma advokaadi, sõbra ja Punase Risti esindajaga,» ütles Muratov Interfaxile.

«Ma ei pea seda võiduks, sest parim tulemus olnuks, kui paljusid keeli oskavad asjatundlikud inimesed oleks meile tööle jäänud. Me kaotasime ta, kuid tänu advokaatide ja inimõigustevolinikule Tatjana Moskalkova pingutustele pääseb ta turvalisse olukorda,» sõnas Novaja Gazeta asutaja.

Ta ütles, et ajakirjanik lendab küll Saksamaale, kuid tema ema jääb Venemaale Altaisse, sest ei saa tervise tõttu pojale järgneda. «Tema aga ei saa naasta. Nüüd ilmselt hakkavad nad Skype kaudu suhtlema,» ütles Muratov.

Eelmise aasta augustis vahistati Feruz Novaja Gazeta toimetuse lähistel. Samal päeval tuli tal ilmuda kohtu ette. Kohus otsustas, et Feruz tuleb saata Usbekistani. Väidetavalt üritas Feruz pärast kohtuotsust ka enesetappu sooritada, aga valvurid suutsid tema surma ära hoida.

Pärast kohtuotsust esitas tema esindaja kaebuse Euroopa Inimõiguskohtule, mis nõudis, et kaebuse arutamise ajal ei tohiks Feruzi riigist välja saata.

Feruzi vastumeelsus Usbekistani mineku osas on seotud sellega, et 2009. aastal piinas teda sealne rahvuslik julgeolekuagentuur. Nõuti, et ta tunnistaks üles oma seotuse luuretegevusega. Pärast seda põgenes Feruz Venemaale.