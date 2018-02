Raport: USA, Venemaa ja Hiina valmistuvad konfliktiks

Mõttekoja International Institute of Strategic Studies (IISS) avaldatud Military Balance 2018 (Sõjaline Tasakaal 2018) raport hoiatab, et sõda suurriikide vahel pole küll vältimatu, aga Washington, Moskva ja Peking valmistuvad võimalikuks konfliktiks.

Raportis käsitletakse näiteks Hiina püüdlust oma niigi suurt arsenali laiendada. Hiina õhujõudude Chengdu J-20 lennuk alustab teenistust 2020. aastal. See tähendab, et USA kaotab oma ainuvõimu varghävitajate osas. Samuti saab hiinlaste PL-15 õhk-õhk tüüpi raketisüsteem külge ülimoodsad radarid, millega suurem osa riike kiidelda ei saa.

Sarnased edusammud on toimunud ka merevõimekuse osas. Hiina viimase 15 aasta programmi tulemuseks on see, et nüüd on suurriigil rohkem korvette, hävituslaevu, fregatte ja allveelaevu kui Indial, Lõuna-Koreal ja Jaapanil kokku.