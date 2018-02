Halb eeskuju: India osariigi minister kergendas end avalikult

Rajasthani osariigi terviseminister jäi pildile ajal, mil ta urineeris Jaipuris asuvale seinale. Opositsioonipartei liige lasi pildi Twitteris lendu ja nüüd on see põhjustanud häbi nii ministrile kui ka tema Bharatiya Janata parteile (BJP).

Avaliku enesekergendamise lõpetamine on Puhta India projekti prioriteet. Projekt on saanud India peaministri Narendra Modi jaoks ülimalt oluliseks eesmärgiks.

Modi on korduvalt jäänud piltidele, kus ta hoiab käes luuda ja puhastab projekti raames tänavaid. Samuti on selle raames hakatud avaldama nimekirja 100 kõige puhtamast India linnast.

Modi on lubanud avaliku roojamise 2019. aasta oktoobriks välja juurida ja tema administratsioon väidab, et nad on ehitanud üle terve riigi 60 miljonit tualetti pärast seda, kui ta 2014. aastal võimule tõusis. Järgmise aasta keskpaigaks peaks juurde kerkima veel 20 miljonit tualetti.

Narendra Modi (luuaga) pühkimas New Delhis tänavat. FOTO: STR/AFP/Scanpix

«Me peame templite asemel tualette ehitama,» ütles Modi eelmisel aastal.

Tänavatel urineerivad mehed on India linnades ja külades tavaline vaatepilt. Hinnanguliselt rahuldab oma vajadusi õues umbes 500 miljonit inimest. Arvatakse, et just see on põhjuseks, miks riigis sureb kõhuhaiguste tagajärjel palju väikeseid lapsi.

Umbes 190 000 last sureb igal aastal haigustega, mis on seotud kõhulahtisusest tekkivate probleemidega. Kõhulahtisus nõrgestab laste immuunsüsteemi ja põhjustab haigusi nagu lastehalvatus ja kopsupõletik.

Siiski on tehtud kokkuvõtted näidanud, et indialased on ehitatud tualettide suhtes jäänud skeptiliseks ja endiselt eelistatakse oma hädade tänavatel rahuldamist.

2015. aasta uuring näitas, et see tava on paljude kogukondade kultuuri osa ja sellest ei võõrduta ka oma tavalisest elukeskkonnast lahkudes. Samuti leiti, et paljud uutest tualettidest on halvasti ehitatud ja nendes esineb tihti üleujutusi.