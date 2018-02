Bulgaaria soovitas Suurbritannial Brexitist loobuda

Bulgaaria peaminister Boiko Borisov ütles, et ei ole seni näinud Brexiti-kõnelustel midagi, mis annaks lootust heale tulemusele.

«Ma tõesti loodan, et kõnelustel Brexiti üle tehakse pööre, nii et kellelegi ei sünni mingit kahju,» lausus Borisov ajakirjanikele, samal ajal kui EL-i välisministrid kogunesid Sofiasse kõnelustele. «Ma ei ole optimist. Seni ei ole ma näinud edusamme, mis mind tõesti veenda suudaksid.»

EL tahab kõnelustega Brexiti-järgse üleminekuperioodi üle märtsi jooksul lõpule jõuda, et alustada läbirääkimisi tulevaste suhete üle Suurbritanniaga. Ühendus on aga hoiatanud, et tähtaega võidakse edasi lükata, kui London vajalikke samme ei astu.