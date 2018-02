Kreml: USA koalitsiooni õhurünnakud tapsid Süürias viis venelast

«Surma võis saada viis inimest, kes arvatavasti on Vene Föderatsiooni kodanikud. Teised said vigastada. Aga kõik see nõuab kontrollimist, eriti nende kodakondsus. Jutt ei käi Vene sõduritest,» ütles välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova.

Tegemist on 7. veebruari rünnakuga Deir Ezzoris, selle toimumisajal kinnitas kaitseministeerium, et Vene sõdureid Süüria idaprovintsis ei ole.

Vene meedia kirjutas teisipäeval, et USA õhurünnakus hukkus mitu Venemaa kodanikku. Samal õhtul teatas Ühendriikide kaitseministeerium, et koalitsioonivägede droon hävitas Deir Ezzori provintsis Venemaal valmistatud tanki T-72.

Üks registreerimata erakonna Teine Venemaa juhte Aleksandr Averin ütles, et 7. veebruaril hukkus Süürias erakonna innukas liige Kirill Ananjev, eile ütles teine Teise Venemaa juht Eduard Limonov, et Süürias on kadunuks jäänud veel üks erakondlane. Ta blogis, et Deir Ezzoris sattus USA löögi alla kaks omakaitsekompaniid.