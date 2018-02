Surnud Soome relvaärimehest teatanud Uganda ajakirjanik rööviti

Nädal aega tagasi Kampala hotellitoast surnuna leitud Soome ärimehest kirjutanud Etukuri rööviti ajakirjaniku tööandja väljaande New Vision väitel kohalike julgeolekujõudude poolt.

Väljaanne teatas, et Etukuri rööviti Kampalas teisipäeval. Ajakirjaniku ülemus Felix Osike kahtlustab töötaja kadumises Uganda Sisejulgeolekuorganisatsiooni, kuna Etukuri oli artiklis vihjanud, et ajakirjaniku surm võib olla seotud julgeolekuteenistusega.

«Me oleme täiesti kindlad, et inimrööv on seotud Etukuri artikliga hotellitoas surnud soomlase kohta,» lausus New Visioni peatoimetaja telefoniintervjuus Ylele. Osike sõnul röövisid Etukuri teisipäeval ajalehe toimetuse lähedal relvastatud sõjaväevormides mehed.

«Röövijad on julgeolekuteenistusest. Me teame, et nad on julgeolekuametnikud, kuid ei tea, mis üksusest nad pärinevad. Nad ei oleks tahtnud, et lugu avalikustataks,» märkis Osike.

Väljaande peatoimetaja sõnul hoiatakse Etukurit Kampalas, kuid leht ei oska öelda ajakirjaniku täpset asukohta: «Me ei tea, kas teda on rünnatud. Me ei tea, kuidas teda koheldakse. Me ei tea, kas teda piinatakse.»

Yle võttis ühendust ka Uganda julgeolekuministri Henry Tumukundega, kes tunnistas, et Etukuri ei viibi vabaduses, kuid eitas ka röövimist.

«Ma ei tea, mis vahet on röövil ja muul... Kuid ta on ugandalane ja teda ei ole röövitud,» teatas minister telefonivestluses Ylele.

Soome ärimees suri kahtlastel asjaoludel 6. veebruaril Kampala hotellitoas. Mehe surma on kinnitanud ka Soome välisministeerium.

Esialgsetel andmetel oli mehe näol tegu Soome kaitseettevõtte Patria väliskonsultandiga, kes oli sõitnud Ugandasse firma toodangut tutvustama. Teisipäeval kinnitas ettevõte, et mees oli saadetud Ugandasse Patriat esindama.

Eile kutsus Soome majandusminister Mika Lintilä kaitsefirmat üles juhtumi kohta raportit koostama.

Väidetavalt oli mehel kaasas võltsitud saatekiri, kuid Uganda ametnike sõnul pole teada, kes kirja koostas. Lisaks olevat mees kohtunud sisejulgeolekuorganisatsiooniga, et neile Patria toodangut tutvustada.

Kohaliku politseiesindaja sõnul suri mees loomulikku surma, kuid ei välistanud mõrva. Politsei ootab toksikoloogiaanalüüsi tulemusi.

Etukuri väitel olid mehe surmaga seotud mõned julgeolekuagentuuri töötajad. Spekuleeritakse ka selle üle, et ärimees langes petuskeemi ohvriks.