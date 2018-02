Vanemateta relvahull viis täide oma haige unistuse

Endine koolikaaslane Joshua Charo väitis, et koolist välja visatud Cruzi seljakotist oli kord padruneid leitud. «Ma ei saa öelda, et ma hämmingus oleksin. Ta paistis sellist tüüpi poiss, kes võiks midagi niisugust teha,» lausus Charo. «Kõik ennustasid seda,» kinnitas ka teine õpilane WFOR-TV-le.

«Alarm läks tööle, seega pidime klassidest evakueeruma,» meenutas Jeiella Dodoo CBS Newsile. «Siis kuulsime tulistamist. Ma kuulsin vist kuut lasku, siis hakkas osa inimesi jooksma ja siis jooksid juba kõik, sest meile tundus, et kui see (tulistamine – toim) on päris, siis on see kõige õigem asi, mida teha.»