Merkel: suhete parandamisel Türgiga on takistusi

Merkel lausus Berliinis ühise pressikonverentsil Yıldırımiga, et «mõlemad pooled on huvitatud suhete arendamisest, võimalust mööda jagatud väärtuste alusel, kuid see ei ole praegu lihtne».

Ta kordas Saksamaa muret õigusriigi põhimõtete järgimise üle NATO riigis Türgis, kus president Recep Tayyip Erdoğan vastas 2016. aasta riigipöördekatsele massiliste vahistamistega.

«Me teame, et meie kahepoolsed suhted on sisenenud muutlikesse vetesse ja on teatud piirini endiselt seal, kuid me püüame samm-sammult need juhtumid lahendada,» märkis ta.

Saksa või Saksa-Türgi topeltkodakondsusega isikute vangistamine Türgis on viimase aasta jooksul kahjustanud kahe riigi suhteid. Viimastel kuudel on Türgi võimud mitu sakslast vangist vabastanud, kuid ajalehe Die Welt ajakirjanik Yücel on vangis, ilma et talle oleks ametlikku süüdistust esitatud.

Türgi liidrid süüdistavad teda terroripropagandas.

Paljud Saksa ajalehed tähistasid kolmapäeval Yüceli kinnipidamisest aasta möödumist esiküljelugudega, #FreeDeniz kampaania kavandab Berliinis meeleavaldust.

Taolised vahistamised on varjutanud suhteid ning on endiselt koormaks, lausus Merkel.

Yıldırım märkis on Türgi kohtud tegelevad tohutu hulga asjadega, kuid väljendas lootust, et Yücel astub varsti kohtu ette, kus tal on lootust vabastamisele.

Peaminister rõhutas Türgi kohtute sõltumatust ja lisas: «Me ei soovi, et see juhtum kahjustaks ... suhteid Saksamaa ja Türgi vahe.»

Merkel suhtus jahedalt ka Türgi lootustesse ühineda ELi tolliliiduga, öeldes, et blokk peab enne oleme rohkem veendunud edusammudes õigusriigi põhimõtete järgmisel.