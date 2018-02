Colombias vahistati vasakmässuliste kõrge juht

ELN on viimane aktiivne sissirühmitus pärast seda, kui suurim mässuliste grupeering Colombia Revolutsioonilised Relvajõud (FARC) 2016. aastal valitsusega rahuleppe sõlmis ja erakonnastus.

Ta lisas, et Botero oli tõenäoliselt seotud ka jaanuaris aset leidnud plahvatusega Barranquilla linna politseijaoskonnale, milles sai surma kuus korrakaitsjat ja viga enam kui 40.

ELN on tunnistanud, et korraldas 2017. aasta veebruaris Macarena areeni juures plahvatuse, milles hukkus politseinik ja sai viga veel 24. Kannatada sai ka kaks tsiviilisikut.

Barranquilla rünnak ajendas Santost katkestama taaskäivitatud rahukõnelusi ELN-iga, mis on küll jälle taastunud.

Läbirääkimiste eesmärk on teha lõpp enam kui 50 aastat kestnud relvakonfliktile Colombias, milles on hukkunud 260 000 ja jäänud kadunuks enam kui 60 000 inimest. Konfliktis on osalenud nii vasakmässulised, poolsõjaväelised parempoolsed rühmitused ja narkojõugud.