Okinawa sõjaväebaasis paljalt ringi jooksnud USA ohvitser kõrvaldati töölt

Merevägi ei avalikustanud 12. veebruaril aset leidnud vahejuhtumi detaile, aga Navy Times kirjutas, et kaptenmajor Jason Gabbard vabastati teenistusest pärast seda, kui ta leiti metsast. Väidetavalt olid ohvitseril jalas vaid saapad ja riietumisega mees vaeva polnud näinud.

Kaptenleitnant James Cho ja allohvitser Jason Holden vallandati olukorra käsitlemisel tehtud vigade eest. Kõik kolm meest on nüüdseks saadetud California osariigis tegutsevasse mereväe ehituspataljoni.

«Usaldus on meie kui professionaalsete sõdurite jaoks kõige aluseks. Me ootame, et meie teenistujad käituksid väärikalt ja näitaksid käitumist, mis seda usaldust õigustaks,» ütles merevägi AFP-le saadetud avalduses.