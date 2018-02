Instagram täitis «Rõbkagate'i» valguses Venemaa nõudmised

Instagrami otsuse kutsus esile Venemaa järelvalveorgan Roskomnadzor. Nõuti, et platvorm piiraks ligipääsu postitustele, mis on seotud Navalnõi poolt esitatud väidetega. Instagram otsustas nõudmised täita ja postitused blokeerida.

Kohalikud teenusepakkujad on öelnud, et neil puudub võimalus kindlaid videoid blokeerida ja see on viinud spekulatsioonideni, et suured suhtluskeskkonnad võidakse täielikult blokeerida.