Nastja Rõbka on tõusnud Venemaa pornosõprade lemmikuks

Nastja Rõbka on täiskasvanutele mõeldud keskkonnas saanud Venemaal kõige otsitumaks nimeks. Koguni neli erinevat nimekuju on hõivanud edetabeli esimesed neli kohta. Väidetavalt peitub Rõbka nime taga Anastassia Vašukevitš.

Rõbka sai maailmakuulsaks pärast seda, kui avaldas videod, millel on näha Deripaska ja Prihodko. Need korjas üles opositsionäär Aleksei Navalnõi ja nüüdseks on üles kerkinud tõsine korruptsiooniskandaal. Võimud on Navalnõile andnud korralduse eemaldada Rõbka skandaaliga seotud video.