USA ja Türgi hakkavad Süürias koostööd tegema

«Me ei hakka enam tegutsema üksinda, et USA teeb ühte asja ja Türgi teist,» lausus Tillerson Ankaras pärast kõnelusi Türgi välisministri Mevlüt Çavuşoğluga.

«Me hakkame koos töötama... Meil on selle saavutamiseks head mehhanismid, ees seisab palju tööd,» sõnas Tillerson.

Samas manitses ta Türgit ohjeldama oma sõjalist operatsiooni Põhja-Süürias kurdide alal Afrinis. Tillerson rõhutas, et USA-l ja Türgil on Süürias samad eesmärgid.

Washington on hoiatanud, et Afrinis vältav Türgi sõjaoperatsioon Süüria kurdi Rahvakaitseüksuste (YPG) vastu nõrgendab võitlusest pühasõdalaste vastu. USA on YPG üks peamisi toetajaid.