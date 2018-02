Venemaa tahab piirata sõjaväes nutitelefonide kasutust

«Nutitelefonide asemel pakutakse kõikidel sõjaväelastel, sh ka juhtkonnal kasutada lihtsaimaid nuppudega telefone, millega ei saa pildistada ega filmida ega tuvastada asukohta, kuid millega saab edastada SMS-sse ja millel on sisseehitatud lamp,» kirjutas leht.

Ajaleht Izvestia kirjutas 13. veebruaril, et Vene kaitseministeerium saatis välja oma töötajatele ja sõjaväelastele veebis käitumise soovitused. Sõduritel ja ohvitseridel soovitatakse sulgeda oma kontod suhtlusvõrgustikes.

Kaitseministeeriumist öeldi Izvestijale, et Interneti-käitumise reeglid töötati välja 2017. aasta lõpul saadeti sõjaväele. Arusaamise lihtsustamiseks on need meelespea ja plakatite kujul.