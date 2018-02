Hodorkovski kritiseerib Navalnõid ja toetab Sobtšakki

Poliitiliste ambitsioonide tõttu 10 aastat vangis veetnud Hodorkovski ütles usutluses uudisteagentuurile Associated Press, et on valmis rahaliselt toetama teisi liidrikandidaate.

«Kahjuks pole lahendus inimene, kes tahab tulla ja (Venemaa presidenti Vladimir) Putinit välja vahetada,» lausus Hodorkovski ning rõhutas vajadust kehtestada Venemaal parlamentaarne demokraatia.

«Ma olen vastu sellele, et keegi kandideerib Putini väljavahetamiseks. Arvan, et see on hukule määratud ametikoht.»

Tema sõnul pole 18. märtsil toimuvad presidendivalimised õiged valimised, sest kõik teavad, et need lõpevad Putini võiduga. Siiski kutsus ta kõiki venelasi üles valimistel hääletama.

Hodorkovski andis mõista, et kaldub toetama valimistel Sobtšakki, aga ärgitas teda täpsemalt selgitama oma seisukohti.

Hodorkovski ei näinud opositsioonijuht Aleksei Navalnõis lahendust ja süüdistas teda katses olla nö hea tsaar, selle asemel et reformida Venemaa valitsemiskorraldust.