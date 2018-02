Galerii ja video: Euroopa liidrid tähistavad koos Leeduga

Omariikluse taastamise 100. aastapäeva tähistav Leedu tunneb lääneliitlaste tugevat toetust, ütles president Dalia Grybauskaitė täna külla tulnud välisriikide liidritele.

«Möödunud sajandi alguses ootasime me lootusrikkalt iga toetusemärki. Täna me teame, et meil on tõelised sõbrad ja liitlased ja tunneme nende toetavat õlga,» ütles president Vilniuses presidendipalee esisel väljakul, kus aastapäevatseremoonial heisati kõigi kolme Balti riigi lipud.

Tseremoonia algas keskpäeval ning sellest võtsid osa Leedu, Saksa, Poola, Ukraina, Läti, Eesti, Soome, Islandi ja Gruusia president, Rootsi kroonprintsess ja Euroopa Liidu tippametnikud.

Grybauskaitė tänas neid Vilniusse tulemast ja Leedut õnnitlemast.

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tusk ütles, et ainult ühtsena saavad Euroopa riigid olla suveräänsed ja vabad suurvõimude sõltuvusest.

«Leedu mõistab seda liigagi hästi ja sellepärast on ta etendanud alati aktiivset ja konstruktiivset rolli,» ütles ta Vilniuses ajakirjanikele.

Aastapäeva tähistamine kulmineerus kirikukellade helisemisega üle Leedu. Kellad hakkasid helisema ajal, mil saja aasta eest allkirjastati Leedu iseseisvusmanifest.

Hiljem süüdatakse Vilniuse kesklinna jalakäijate tänaval sajad lõkked, paljudes linnades toimuvad kontserdid ja ilutulestikud.

Poola mures Leedus elavate rahuvkaaslaste pärast

Leetu visiidile saabunud Poola president Andrzej Duda tervitas eile suhete paranemist Leeduga, kuid lubas sellegipoolest arutada visiidi käigus poola vähemuse olukorda.

«Mulle näib, et Poola-Leedu suhted arenevad poliitilisel tasandil heas suunas,» sõnas Duda kohtumisel Leedu poola kogukonnaga Vilniuses neljapäeva õhtul.

«Loodan väga, et need head suhted peegelduvad ka teie, Leedus elavate poolakate olukorras,» lisas ta.

Duda tänas Leedu poolakaid selle eest, et nad on head ja ustavad Leedu kodanikud, kuid lisas, et ta on teadlik nende haridusmuredest.

«Poola presidendina tahaksin tänada selle eest, et olete head ja ustavad Leedu kodanikud, olgugi et poola päritolu. Sel viisil olete tunnistuseks sellest, et meie, poolakas oleme töökad, vastutustundelised, ausad ja austame lähedasi ning riiki, milles elame,» ütles Duda.

«Poola presidendina tänan teid selle eest, sest nimelt teie läbi kujuneb siin Poola maine. Meie riigi, teie isade maa hea maine. Ja ka selle eest olen teile väga tänulik,» ütles ta.

«Tean et olukord ei ole murevaba. Tean, et on küsimusi seoses poola keele õpetamisega, poola keelega küpsuseksamitel, ütles Poola riigipea.

Ta lubas arutada arutada Leedu poolakate olukorda homsel kohtumisel Leedu presidendi Dalia Grybauskaitėga.

«Loodan, et me üritame neist lahkarvamustest tasapisi üle saada, kooskõlastades ühiselt vaidlusaluste küsimuste lahendamise viise. Kuid palun teid säilitada rahu ja ajagem asju heatahtlike läbirääkimiste teel,» ütles Duda.