OSCE: Ukraina väed tungisid Luganski oblastis edasi

Vaatlejatel on andmeid Ukraina vägede edasiliikumisest selles piirkonnas, ütles Hug Luganski oblastis ajakirjanikele.

Lisaks on vaatlejad tuvastanud 15 relva, mis on relvarahukokkulepet rikkudes eraldusjoonele paigutatud. Üheksa neist on Kiievi kontrollitaval alal ja kuus separatistlike piirkondade alal.