Itaalia viimased valimiseelsed küsitlused annavad võidu paremblokile

Paremtsentristidele järgneb populistlik Viie Tähe Liikumine (5SM) 27,8 protsendiga. Ehkki 5SM on populaarseim erakond, peaks see võimule pääsemiseks moodustama koalitsiooni, milleks valmisolekut ei ole partei seni avaldanud.

Tõenäolisim valimistulemus on parlament, kus pole enamustühelgi valimisblokil. President Sergio Mattarellal on õigus jätta praegune valitsus ametisse, kui poliitilised jõud ei suuda koalitsiooni moodustada.

Itaalia meediamoguli ja kolmekordse peaministri Berlusconi tänavuse valimiskampaania eesmärk on mitte lasta populiste valitsusse. Berlusconi ei saa süüdimõistmise tõttu maksupettuses püüelda peaministritooli ega kandideerida 4. märtsi valimistel parlamenti, kuid on seadnud eesmärgiks nurjata populistliku Viie Tähe Liikumise katsed esimest korda valitsusse pääseda ning kutsub itaallasi hääletama oma paremtsentristliku erakonna Forza Italia poolt.

Berlusconi väitis veebruari alguses, et Itaaliasse ebaseaduslikult saabunud migrantidest 600 000 on "valmis" sooritama kuritegusid ning rõhutas, et tema paremtsentristlik erakond Forza Italia on valmis nad koduriiki tagasi saatma. Berlusconi tegi avalduse teleusutluses pühapäeval, päev pärast seda, kui politsei pidas kinni väidetavalt kuus aafriklast maha lasknud arvatava paremäärmuslase.