Mitt Romney teatas USA senatisse pürgimisest

"Kandideerin Ühendriikide senatisse, et teenida Utah´ rahvast ja viia Utah´ väärtused Washingtoni," kirjutas Romney Twitteris.

Endine Massachusettsi osariigi kuberner Romney on olnud USA praeguse presidendi Donald Trumpi valjuhäälne kriitik. Praegust USA administratsiooni Romney oma teadaandes ei maininud, kuid ta on varem süüdistanud Washingtoni immigrantidele "väljajätmise sõnumi" saatmises.

2002. aasta Salt Lake City taliolümpiamängude toonase korralduskomitee esimees Romney pürib on Utah' senatikohale, mis kuulub praegu vabariiklasele Orrin Hatchile, kes on teatanud, et novembris uut ametiaega ei taotle.